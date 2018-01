Nieuw wapen tegen eenzaamheid in rusthuis: fris geurtje in de kamer

Minder geur voor meer bezoek. Een nieuwe technologie moet de eenzaamheid bij rusthuisbewoners tegengaan door de typische onaangename geur van de kamers weg te nemen. “Zo’n 165.000 Belgen voelen zich ­geregeld eenzaam”, zeggen de onderzoekers. “Ook omdat de familie niet graag op bezoek komt in die onfrisse kamer. ”

Hoe kun je alle mogelijke uitdagingen in de zorgsector aanpakken met nieuwe technologieën? Jan Van Hecke onderzoekt het met de denktank Patiënt Room of the Future. “We hebben slimme vloeren die detecteren wanneer mensen vallen, of hightech ­matrassen die alarm slaan wanneer iemand zijn bed verlaat. Nu is er een spray die op de vloer wordt aangebracht en waarvan de moleculen de aanwezige geur volledig neutraliseren. Met gewone ventilatie krijg je die moeilijk weg uit die kleine ruimte waar mensen zo goed als alles doen: slapen, naar het toilet gaan, ­gewassen worden, medische verzorging krijgen, eten, koffiedrinken, ... Wat tot een ­onaangename mix van geuren leidt die je als bezoeker direct ruikt.”

“En hoe je het ook draait of keert, dat heeft een invloed op het bezoek. Mensen zijn minder geneigd eens binnen te springen. Als ze wél langs­komen, denken ze vaak al aan wanneer ze weer kunnen vertrekken. Met als gevolg dat sommige bewoners er alleen zitten. Als je weet dat eenzaamheid bij bejaarden een groot probleem is, dan moet je alle mogelijke oorzaken wegwerken. Gaan we hiermee het probleem van de eenzaamheid oplossen? Natuurlijk niet, het is veel ruimer dan enkel een kamer die onaangenaam ruikt. Maar het zal wel iets helpen.”

Speelhoekje

Psychologe Chantal Van Audenhove, die met het centrum ­LUCAS ook ­onderzoek doet naar zorg voor ­ouderen, geeft Van Hecke ­gelijk. “Er wordt veel gedaan ­tegen eenzaamheid: activiteiten voor bewoners, rusthuizen worden gebouwd op plaatsen waar veel passage is, er komen gezamenlijke moestuintjes of een parkje, ... Maar bezoek blijft natuurlijk een belangrijke factor en je mag nog zoveel inspanningen doen als je wil, wanneer de omgeving niet gezellig, warm en huiselijk is, komen mensen niet graag langs. Deze technologie kan daar dus zeker een rol in spelen. Het zit hem soms ook in kleine simpele dingen, hoor. Voorzie bijvoorbeeld als rusthuis ook een kast met speelgoed of een speelhoekje in de cafetaria. Dan vinden de kinderen het plots wél plezant om langs te gaan bij de overgrootmoeder.”

Van Hecke vult nog aan dat ze ook onderzoek doen “naar het perfecte licht”. “Ook dat kan een gezellige sfeer creëren binnen die kamers. Het zijn allemaal zaken die te lang onderschat werden. Met als gevolg dat bezoek niet direct het meest warme onthaal krijgt met die tl-lamp aan het plafond. ”