Philipp (25) hoopt na 23 jaar zijn held, die hem uit de Switel-hotelbrand redde, te vinden

Antwerpen - De foto haalde alle voorpagina’s 23 jaar geleden: een peuter op een brancard, met naast hem een brandweerman. ­Gered uit de vreselijke brand op oudejaarsavond in het Antwerpse Switel-hotel. “Hoe klein ik ook was, elk jaar met oudejaar komen die beelden naar boven, en vraag ik me af wie die pompier was”, zegt Philipp De Bie. “Dit jaar wil ik hem eindelijk persoonlijk kunnen bedanken.”

Philipp De Bie is nu 25 en woont in Lüdenscheid, bij Dortmund in Duitsland. Hij en zijn familie kwamen als bij wonder ongeschonden uit het drama op oudejaarsavond 1994, dat 15 levens en 164 gewonden eiste ...