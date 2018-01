Sofiane Hanni mag er dan wel drie gescoord hebben tijdens de klassieker Standard-Anderlecht, het was toch Christian Luyindama die de show stal op Sclessin. Na iets meer dan twintig minuten voetballen trapte de Congolees Standard immers met een heerlijke omhaal voor de tweede keer op voorsprong. Luyindama zou later in de match nog een tweede doelpunt scoren. Is dit het doelpunt van de maand?