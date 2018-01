Sofiane Hanni was de man van de avond op Sclessin dankzij zijn hattrick, maar voor hij zijn laatste twee doelpunten scoorde kwam de Franse Algerijn ook heel goed weg. In een duel met Collins Fai maakte Hanni een slaande beweging richting zijn tegenstander. Goed voor rood of niet? Scheidsrechter Delferière had het incident gezien, maar besloot na de uitgebreide excuses van Hanni om hem niet te straffen.