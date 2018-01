Olympiakos, met vijf Belgen, verliest leidersplek na gelijkspel tegen Asteras Tripolis

Op de 19e speeldag van de Griekse eerste klasse heeft Olympiakos zondagavond punten laten liggen op het veld van Asteras Tripolis. De wedstrijd, die door rellen buiten het stadion werd onderbroken, eindigde op 1-1.

Met Kevin Mirallas, Silvio Proto, Bjorn Engels en Guillaume Gillet telde Olympiakos maar liefst vier Belgen in de basis. Vadis Odjidja-Ofoe zat voor het eerst in zeven weken in de selectie en mocht na 70 minuten invallen.

Olympiakos kwam na 21 minuten spelen achter te staan toen de Argentijnse middenvelder Walter Iglesias de 1-0 tegen de netten duwde. In de 38e minuut kregen de bezoekers een penalty. De Iraniër Karim Ansarifard zette die probleemloos om, waarop de bordjes weer gelijkstonden bij de rust. Tijdens de rust braken er rellen uit aan de buitenkant van het stadion. Daardoor duurde het even vooraleer de wedstrijd hervat werd. De politie gebruikte traangas om de heethoofden uit elkaar te houden. De tweede helft veranderde niets meer aan het scorebord.

Olympiakos (2e met 42 punten) verliest zo zijn leidersplek aan PAOK (43 punten). Asteras Tripolis is 7e met 27 punten.