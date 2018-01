Heel Vlaanderen zoekt wolf Naya, deze man heeft er 14 in zijn tuin: “Ik slaap soms bij mijn wolven”

Terwijl half Vlaanderen op zoek is naar wolvin Naya heeft Peter Lennertz liefst veertien van die imposante beesten in zijn tuin rondlopen. Zeven daarvan heeft hij zelf grootgebracht, met de papfles in de hand. We gingen op bezoek bij de enige echte wolvenfluisteraar van ons land en mochten mee in de kooien. “Wil je een extra jas? Ze durven weleens op de bezoekers te springen.”