Groot-Brittannië huivert voor ‘Black Cab Rapist’: taxichauffeur die 105 vrouwen drogeerde en verkrachtte, komt weer vrij

De nakende vrijlating van John Worboys (60) zorgt voor woede en angst in Groot-Brittannië. De Black Cab ­Rapist was veroordeeld voor één verkrachting, maar pleegde – zo schat de ­politie nu – maar liefst 105 seksuele vergrijpen. Door geknoei van de politie kon hij zes jaar ongestoord zijn gang gaan, door een licht dossier staat hij op een zucht van vrijlating. Nochtans is hij volgens de slachtoffers een blijvende bedreiging, door zijn strikte methodiek en zijn gave om iedereen te ­manipuleren. “Hij weet alles van ons.”

John Worboys had al veel geprobeerd vóór hij taxichauffeur werd. Geboren en opgegroeid in Zuid-Londen was hij eerst melkman, vervolgens bediende, veiligheidsagent, stripper, porno­acteur en -regisseur ...