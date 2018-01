Nainggolan kan Roma niet behoeden voor verlies, Tielemans sleept met Monaco gelijkspel uit de brand bij Marseille

Brussel - Op de 22e speeldag van de Italiaanse Serie A heeft Sampdoria zondagavond verrassend met het kleinste verschil gewonnen op het veld van AS Roma. Zapata scoorde pas laat het enige doelpunt van de wedstrijd. In Frankrijk eindigde de derby tussen Olympique Marseille en AS Monaco op de 23e speeldag op 2-2.

Roma en Sampdoria stonden afgelopen woensdag nog oog in oog met elkaar tijdens een inhaalwedstrijd (1-1). Toen blesseerde Dennis Praet zich tien minuten voor tijd aan de hamstrings. De volgens zijn coach “onmisbare” middenvelder kon zondag dus niet aantreden in het Stadio Olimpico. Radja Nainggolan zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg na 80 minuten spelen achter kwam te staan. Duván Zapata schoot op aangeven van Nicola Murru de 0-1 tegen de netten.

In het klassement dicht Sampdoria (6e met 37 punten) de kloof met AS Roma (5e met 41 punten) tot 4 punten. De Romeinen konden al anderhalve maand niet winnen. Het Napoli van Dries Mertens voert de tabellen aan met 57 punten.

Tielemans speelt volledige wedstrijd bij Monaco

In Frankrijk stond Youri Tielemans tijdens de wedstrijd tussen de nummer 3 en de nummer 4 van de Ligue 1 voor het eerst na zijn herstel in de basis bij Monaco. Zijn ploeg kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Keita Baldé (4e). Drie minuten later zette Adil Rami (7e) al de gelijkmaker op het bord. Meteen na de rust kwam Marseille op voorsprong na een doelpunt van Valère Germain (47e). Fabinho (51e) zette de Monegasken terug op gelijke hoogte: 2-2.

Foto: Photo News

AS Monaco is 4e in de stand en heeft 47 punten. Marseille heeft 1 puntje meer en is 3e. PSG leidt de competitie met 59 punten.