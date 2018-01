Met nog iets meer dan tien minuten te gaan kreeg middenvelder Samuel Gigot een unieke kans om AA Gent naar een 2-0 voorsprong te schieten tegen aartsrivaal Club Brugge. De (lichte) penalty van de Fransman liet echter te wensen over en werd gepareerd door Club-goalie Gabulov. Gelukkig voor de Buffalo’s was er nog Samuel Kalu, die het snelst weer op de bal was en alsnog de 2-0 tegen de touwen kon rammen.