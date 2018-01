Hattrick op Sclessin van Hanni lijkt te laat te komen: dit is het transferplan van Anderlecht

Eigenlijk is hij onmisbaar, maar de kans is reëel dat Sofiane Hanni (27) op Sclessin zijn laatste match voor Anderlecht speelde. Paars-wit werkt aan een transfer – Spartak Moskou bood al 5,5 miljoen – en als vervanger azen ze op Ryota Morioka (26) van Waasland-Beveren. Die constructie moet zo’n 3 miljoen extra opleveren om nog een spits te halen. Als het zover komt, zwaaide Hanni RSCA met zijn hattrick alvast in stijl uit.

Hij nam de wedstrijdbal mee en liet hem tekenen door zijn ploegmaats. Dit keer scandeerde zelfs de hele Anderlecht-tribune zijn naam, want de drie doelpunten van Sofiane Hanni waren klassegoals. Hein had hem uitgespeeld als spits/valse nummer negen en in tegenstelling tot Teodorczyk werkte hij wel af aan 100 procent. “Een hattrick: dat overkwam me nog nooit”, grijnsde Hanni. “Die bal krijgt een mooi plaatsje bij me thuis, maar het is wel jammer dat er een Standard-logo op staat.”

Vanhaezebrouck was ook in de wolken. “Ik kan Sofiane niet elke week als spits uitspelen – dat is niet zijn core business –, maar ik had hem gevraagd om iets speciaals te doen. Hij is echt veel beter dan veel mensen bij Anderlecht zeggen. Hij speelt als tien, als flankaanvaller, als spits... Als iedereen zoveel zou scoren als hij: pff. Zonder Hanni had Anderlecht nu veel minder punten.”

Verzuurde relatie

Dat klopt. Zowel tegen Gent, Genk als op Standard zorgde de Franco-Algerijn voor beslissende goals. Woensdag tegen Waasland-Beveren was hij geschorst en draaide het niet. Paars-wit heeft in de hele competitie 37 goals gemaakt en Hanni had daarbij een voet in 14 treffers (8 goals en 6 assists). Dat is verdorie 37,8 procent.

En toch moet het Anderlecht-publiek vaak niet van hem weten. Sommigen vonden hem te loom en verkropten het niet dat hij de kapiteinsband droeg ten koste van een jeugdproduct zoals Dendoncker. Daarom namen ze hem regelmatig op de korrel, waardoor Hanni zijn goals soms niet meer wilde vieren.

Gisteren deed de dribbelaar dat wel, maar hij hield ook uitdagend zijn handen achter zijn oren. “Mijn moeder had me vooraf ge-sms’t om blij te zijn als ik scoorde, en naar je mama moet je altijd luisteren. Of dit dan een verzoening was met de fans? Ach, ik respecteer hen, hoor.”

Omdat Hanni eigenlijk onmisbaar is, zei Anderlecht eerst dat het onder de 12 miljoen niet wilde praten over een vertrek. Maar omdat er echt nood is aan extra geld, veranderde het vrijdag van gedacht. Spartak Moskou deed een bod van 5,5 miljoen euro en RSCA had in 2016 tenslotte maar 1,5 miljoen betaald aan Mechelen voor Hanni. Aan de speler werd toen al gevraagd of hij echt niet warm kon gemaakt worden voor een transfer. Voetbalde hij daarom zo relaxed in Luik?

Een principeakkoord is in de maak, maar echt dolenthousiast over Spartak Moskou is Sofiane Hanni – onlangs vader geworden – nog altijd niet. Al vermoedt hij wel dat zijn acties elders meer geapprecieerd zullen worden. Hij vindt dat hij voor de RSCA-fans niets meer goed kan doen en zijn familie lijdt eronder. “Ik ga eerlijk zijn”, vervolgde hij. “Het klopt dat er interesse is, maar de wintermercato is speciaal. Nu ik drie keer scoorde, kloppen er misschien nog andere clubs aan, hé. Momenteel zit ik nog hier en het sportieve primeert, maar soms zijn er ook aanbiedingen die je niet kunt weigeren.”

Bamba op komst?

Anderlecht zoekt alleszins al naar een vervanger, want zonder Stanciu en Hanni zijn er geen spelverdelers meer. Geen nood. Mogi Bayat nam al contact op met de entourage van Ryota Morioka van Waasland-Beveren. Die was daar al goed voor 7 goals en 11 assists en op de Freethiel vrezen ze dat hun sensatie zijn laatste match in geel en blauw gespeeld heeft.

Morioka heeft in zijn contract tot 2020 immers een clausule staan dat hij volgende zomer voor 1,5 miljoen weg kan. Als de Waaslanders er meer voor willen, moeten ze hem nu dus verkopen. Ze hebben een goeie band met Anderlecht na de uitleenbeurten van Roef en Thelin en paars-wit zal wel 2 à 2,5 miljoen willen betalen.

Lukt dat, dan leert een simpele rekensom dat Anderlecht dan 3 miljoen extra in de spaarpot mag steken na de 5 miljoen van Stanciu, de 0,5 miljoen van Harbaoui en de 1,5 miljoen van Lukebakio. Het zijn allemaal signalen dat paars-wit voor woensdag nog een topspits genre Aleksandar Mitrovic en een verdediger als Vranjes wil aantrekken. In Franse media klinkt het alvast dat Jonathan Bamba, een 21-jarige spits van Saint-Etienne, in beeld is bij Anderlecht.