Vanhaezebrouck lyrisch over Anderlecht-jonkie: “We hebben er weer een supertalent bij”

Sambi Lokonga (18) stond gisteren in de basis bij Anderlecht. Leuke bijkomstigheid was dat hij tegen zijn broer Paul-José Mpoku (25) speelde. Ze kwamen elkaar enkele keren tegen op het veld, begingen zelfs een overtreding op elkaar, maar het bleef uiteraard allemaal broederlijk. Ze wisselden na afloop zelfs hun truitjes. Hein Vanhaezebrouck was in elk geval vol lof over de 18-jarige middenvelder.

“Ik heb al met veel supertalenten gewerkt en dit is er zeker één”, aldus de Anderlecht-trainer. “We hebben er weer eentje bij. Hij moet natuurlijk nog veel leren en met zijn voeten op de grond blijven, maar het is een jongen met enorm veel kwaliteiten. Hij had weinig last van de omstandigheden. Ik moet er wel aan toevoegen dat hij enorm veel gesteund werd door Sven Kums, die vandaag voor twee liep. Trebel had het moeilijker dan Lokonga. Hij leek me toch onder de indruk van de vijandigheid van het Luikse publiek.”