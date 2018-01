Aanvoerder Ruud Vormer wil niks weten van Brugs dipje maar om deze vijf redenen moet Club zich zorgen maken

Dipje. Zover is het nog niet bij Club Brugge, maar het woord loert toch om de hoek. Hoe fantastisch het voetbal tegen Charleroi en KV Oostende bij momenten was, hoe onherkenbaar blauw-zwart acteerde op bezoek bij Antwerp en AA Gent. De stijgende grafiek is afgebroken en werd vervangen door een hobbelende curve. Geen ramp als je vandaag naar het klassement kijkt, maar nu ook geen opkikker met het oog op de komende bepalende wedstrijden in de beker en Play-off 1. Vijf zaken na de nederlaag in Gent waar Ivan Leko zich toch zorgen over moet maken als hij een echt dipje wil vermijden.