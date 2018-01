Chelsea-coach Antonio Conte draait (nog maar eens) bij over Michy Batshuayi

De complexe relatie tussen coach Antonio Conte en Michy Batshuayi bij Chelsea heeft nog maar eens een wending genomen. Batshuayi scoorde twee keer in de FA Cup-zege tegen Newcastle en kreeg achteraf lof van zijn coach. Vorige week kon de Belg niet snel genoeg vertrekken, nu een vervanger halen moeilijk wordt, draait Conte opnieuw zijn kar.

“Of ik vertrek? Geen idee. Vraag dat maar aan de baas.” Michy Batshuayi haalde zijn schouders op toen een tv-reporter hem na Chelsea-Newcastle (3-0) vroeg of zijn toekomst nog bij Chelsea lag. De spits heeft een persoonlijk akkoord met Sevilla voor een uitleenbeurt, maar zolang er geen vervanger is, mag Batsman niet weg in Londen. De “baas”, dat is hoe Bat­shuayi Conte noemt.

“Als ik mijn kans heb, probeer ik ze te grijpen”, zei Batshuayi. “Ik ben blij voor het team dat ik gescoord heb. Ik werk elke dag en ik ben blij dat ik bij Chelsea ben.”

Eerder had Eden Hazard het al voor zijn landgenoot opgenomen in een interview. De toekomst van Batshuayi is onzeker omdat Chelsea een nieuwe spits wil halen. Edin Dzeko is de topkandidaat, maar die transfer is nog niet rond. Gisteravond stond hij gewoon weer in de basis bij Roma. “Als er een spits komt, vertrekt er een andere”, zei coach Antonio Conte vorige week nog over Batshuayi. Maar nu de kans groeit dat er geen nieuwe aanvaller meer bijkomt, zet Conte de deur opnieuw op een kier. “Het kan ook zijn dat Michy blijft, zelfs als er nog een spits komt”, sprak de Italiaan gisteren zijn verklaring van vorige week tegen.

Complexe relatie

De relatie tussen Conte en Batshuayi is complex omdat de Italiaan al anderhalf jaar lang van oordeel is dat Bat­shuayi essentiële kwaliteiten mist om tot de vaste nummer negen van Chelsea uit te groeien. Tegelijk moet Conte toegeven dat Batshuayi heel erg goed is in de belangrijkste opdracht voor een spits: doelpunten maken.

“Een prestatie van een spits hangt in grote mate af van of hij scoort of niet”, zei de Italiaan. “Voor mij is het belangrijk dat een spits scoort omdat je zo kunt winnen. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat een spits zo goed mogelijk voor het team werkt. We werken nu anderhalf jaar met Michy en hij heeft veel vooruitgang gemaakt. Vooral op tactisch vlak. Hij is een fysiek sterke speler met veel marge tot verbetering. Mijn taak is om elke dag met hem te werken en hem beter te maken.”

Vorige week leek Conte Batshuayi nog te hebben opgegeven. Hij zei over de Belg dat “het soms lukt spelers beter te maken, soms niet”. Nu moeten beiden mogelijk opnieuw gedwongen werken met elkaar.

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als je doorgaat in de Champions League en de FA Cup is drie spitsen een minimum”, zegt Conte, die soms ook Hazard als diepe spits gebruikt. “Alles hangt af van de transfermarkt, maar in januari is het moeilijk om de juiste oplossing te vinden. Maar ik herhaal: het is niet automatisch zo dat Michy vertrekt als er een andere spits komt. We hebben er minimaal drie nodig.”

INFO

0