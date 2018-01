Chinese transfer Radja Nainggolan is definitief van de baan: Cannavaro haalt ex-Ajaxspeler in huis

Guangzhou Evergrande heeft zijn middenvelder beet. En het is niet Radja Nainggolan, wel Nemanja Gudelj. De 26-jarige Serviër komt over van het Chinese Tianjin Teda, dat hem een jaar geleden overnam van Ajax voor 5,5 miljoen euro.

Nochtans had Guangzhou-trainer Fabio Cannavaro zijn zinnen ­gezet op Rode Duivel Nainggolan. In Italië werd zelfs bericht dat een bod van 50 miljoen ­euro was uitgebracht waarvoor AS Roma leek te zwichten. Bij Roma klonk het evenwel dat Nainggolan niet weg mocht, ondanks zijn strapatsen tijdens nieuwjaarsnacht.