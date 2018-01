CLUBNIEUWS. Nog twee clubs voor Dendoncker, Club-transfer in België en moeilijke beslissing voor Bandé

De 24e speeldag in de Jupiler Pro League zit erop en Club Brugge gaat ondanks een nederlaag in Gent nog steeds ruim aan kop. Blauw-zwart staat bovendien op het punt een transfer af te ronden terwijl Leander Dendoncker kan kiezen tussen twee Engelse clubs. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Transfer Dendoncker hangt ook af van Obiang

Er zijn nog twee clubs in de running voor Leander Dendoncker: West Ham en Everton. Vorige week leek de interesse van West Ham nochtans wat geluwd na de komst van Joao Mario van Inter, maar dit weekend zagen The Hammers een defensieve middenvelder uitvallen tegen Wigan. Pedro Obiang werd met de draagberrie afgevoerd en als blijkt dat zijn kniebanden verrekt of gescheurd zijn, zal West Ham weer in de dans springen voor Dendoncker. Everton daarentegen voelt meer voor een scenario om de Anderlecht-speler nu aan te kopen en hem meteen weer uit te lenen tot volgende zomer. Er blijven nog drie dagen over om de deal rond te krijgen, maar als Hanni eerder vertrekt, vergemakkelijkt dat de zaken niet. Anderlecht zal niet al zijn sterkhouders laten gaan.

Paars-wit wil de verhuurde Dodi Lukebakio wel definitief naar Charleroi laten vertrekken. De Karolo’s bevestigen dat er gepraat wordt over het lichten van de aankoopoptie – met korting van 1,5 miljoen euro – maar zeggen erbij dat er nog niets getekend is. Ergens wordt er bij de Brusselaars gehoopt dat het Franse Lille dan nog een bod doet bij Charleroi op Lukebakio. In augustus boden de Fransen al eens 8 miljoen euro, maar toen had RSCA hem al gestald bij Charleroi en wilde het dat niet meer herroepen. Als Lille terugkomt, heeft Anderlecht nog een percentage op de doorverkoop. (jug)

CLUB BRUGGE. Mitrovic is al in België

Een deal ­tussen Matej Mitrovic en Club Brugge is weer wat dichterbij. De 24-jarige Kroatische verdediger zat vrijdag nog op de bank bij ­Besiktas in de competitiematch tegen Kasimpasa, maar vloog afgelopen weekend naar België waar hij onder meer al medisch getest werd door Club. Blauw-zwart wil de Kroatische international graag de komende zes maanden huren en hoopt dat in tegenstelling tot bij Denis Boyko – de Oekraïense doelman en ploeggenoot van ­Mitrovic – de deal deze keer wel rondkomt.

Opluchting voor Benoît Poulain. De verdediger miste zoals verwacht de confrontatie met AA Gent door een letsel aan de adductoren, maar zijn blessure blijkt mee te vallen. De Fransman is een weekje buiten strijd en moet dan kunnen hervatten. De ­bekerclash met Standard van woensdag komt wel te vroeg. Saulo Decarli haalde de sel­ectie niet door een achillespeesblessure en Dion Cools startte op de bank door wat last aan de enkel. Lior Refaelov haalde zelfs de ruime kern niet, maar dat komt omdat de speler zich vorige week op training lichtblesseerde aan de hamstrings. (gma)

KV MECHELEN. Bandé wil al naar Ajax

KV Mechelen moet ten laatste woensdag een belangrijke beslissing nemen. Ajax wil Hassane Bandé nu al en biedt daar 1 miljoen euro extra voor, bovenop de 8,25 miljoen dat het in juli sowieso betaalt. En Bandé zelf verkiest intussen ook een onmiddellijke overgang. Volgens zijn entourage, die al enkele weken daarop hoopt, kreeg hij een mentale tik door de woorden van zijn nieuwe coach.

“Op dit moment speelt hij tuinvoetbal”, zei Dennis van Wijk onder meer na de nederlaag tegen Moeskroen. “Waarom wordt hij als enige terechtgewezen? Hassane wou KV redden, maar nu wil hij liever vertrekken”, aldus Maiga Bureima, één van zijn begeleiders. Feit is dat Ajax al de hele tijd aan zijn mouw trekt. Dat en de vele berichten van het thuisfront hebben extra druk op de 19-jarige Burkinees gelegd.

Het woord is aan het nieuwe bestuur. Ofwel het been stijf houden, met het risico dat ze met een ongelukkige speler achterblijven. Dat was alleszins de bedoeling, ze laten zich niet zomaar onder druk zetten. Ofwel 1 miljoen incasseren, maar hun topschutter kwijt zijn. In dat geval is een last minute vervanger halen noodzakelijk. Geen makkelijke beslissing. (dvd)