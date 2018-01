Privéfirma moet vijf snelwegparkings bewaken (met agenten én honden)

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ontplooit een actieplan om de smokkel van illegale transitmigranten aan banden leggen. Dat omvat drie maatregelen, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Ten eerste zullen vijf snelwegparkings richting de kust van zonsondergang tot zonsopgang bewaakt worden door een privébedrijf, met veiligheidsagenten én honden. Tot de opdracht is toegewezen aan een firma - de minister hoopt dat dit eind deze week achter de rug is - zal de politie die taak op zich nemen, vanaf vanaf vanavond/maandagavond al. Om welke parkings het gaat, wil Jambon niet in detail kwijt, maar Groot-Bijgaarden en Jabbeke zijn een zekerheid, omdat ze veel transitmigranten aantrekken.

In De Ochtend op Radio 1 preciseerde de minister dat het om parkings langs de E40 richting kust gaat, maar dat het plan flexibel is. Hij gelooft dat de inzet van veiligheidsagenten een afschrikkend effect kan hebben. Zij mogen tussenkomen wanneer er zich een acuut probleem aandient, bijvoorbeeld bij een vechtpartij. Maar het echte politiewerk, zoals arrestaties of transmigranten uit vrachtwagens halen, mogen de veiligheidsagenten niet uitvoeren, legde Jambon uit. Ze kunnen in dat geval de politie verwittigen.

Controles

Ten tweede zullen de lokale en federale politie elke dag controles uitvoeren op het spoor, langs de snelwegen en in de haven van Zeebrugge. Het gaat om kleine, flexibele acties die niet aangekondigd worden.

Tot slot zal de taskforce tegen mensensmokkel een versnelling hoger schakelen. Volgende week komen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samen om informatie over de bendes uit te wisselen, zodat ze gericht aangepakt kunnen worden.