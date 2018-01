Club Brugge haalt nieuwe verdediger bij Standard: Scholz tekent voor 3,5 seizoenen

Club Brugge bereikte vandaag een akkoord met Standard Luik over de onmiddellijke overgang van de Deen Alexander Scholz. De centrale verdediger tekent een contract voor 3,5 jaar bij blauw-zwart. Scholz (25) speelt sinds 2013 in België. Eerst bij Lokeren, dat hem overnam van het Ijslandse UMF Stjarnan Gardabaer en sinds 2015 voor Standard.

“Ik ben al 5 jaar in België dus heb vanop de eerste rij kunnen zien dat Club Brugge een geweldige club is”, aldus Alexander Scholz in een eerste reactie. “Ik ben dan ook zeer blij om het team te kunnen vervoegen. Ik ken ook al enkele spelers, zo speelde ik in Lokeren nog samen met Hans Vanaken en ken ik Guillaume Hubert van mijn tijd bij Standard. Ook Ivan Leko en Rudy Cossey ken ik natuurlijk goed. Ik wou de kans om naar Brugge te komen met beide handen grijpen. Tot slot wil ik ook Standard bedanken, het waren niet altijd evidente tijden maar toch zal ik aan de Club en de fans steeds goede herinneringen bewaren.”

Eerder op de dag haalde blauw-zwart al verdedigende versterking binnen met Matej Mitrovic. De Kroaat komt op huurbasis over van het Turkse Besiktas. In het contract is een aankoopoptie opgenomen.

Refaelov nog in beeld bij Standard

Voor Lior Refaelov lijkt een omgekeerde transfer in de maak. De Israëliër werd eerder al aangeboden bij Standard, maar nu toont men ook in Luik interesse. Een overstap van Refaelov staat los van de deal rond Scholz.