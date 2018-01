‘Pornodans’ komt jonge toeristen duur te staan tijdens reis in Cambodja

Een tiental toeristen is opgepakt door de politie in Cambodja voor het verspreiden van beelden waarop ze ‘pornografisch dansen’. De jongeren maakten het bont tijdens een feest in een villa vlakbij Angkor Wat, een belangrijke heilige site. Onder hen bevinden zich zeker vijf jonge Britten en ook een 22-jarige Nederlander. Als ze schuldig worden bevonden aan het onzedige gedrag, kunnen ze een celstraf van een jaar krijgen.

Op de foto’s die de lokale politie ondertussen zelf heeft verspreid, is te zien hoe een aantal jongeren nogal losbandig aan het dansen is. Enkele mannen en vrouwen liggen op de grond en beelden seksuele posities uit. En vooral dat laatste bleek een stap te ver te zijn in Siem Reap, een belangrijke halte in het eerder religieuze Cambodja.

Angkor Wat Foto: AP

Jaar cel

De gearresteerde toeristen waren aanwezig op een groot feest in een villa nabij Angkor Wat, wereldwijd een van de bekendste tempelcomplexen. Volgens de lokale autoriteiten zouden de jongeren zich uiterst onzedig gedragen hebben en daarmee de nationale regels overtreden.

Wanneer de rechtszaak precies begint, is nog niet bekend. Maar als de rechter de groep toeristen schuldig bevindt, kan hen tot een jaar cel worden opgelegd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Cambodja buitenlandse toeristen straft om dergelijke feiten. In 2015 werd een Nederlandse gearresteerd omdat ze zich halfnaakt had laten fotograferen bij een van de tempels, twee Amerikaanse zussen omdat ze zich in het openbaar uitkleedden en drie Franse toeristen omdat ze hun geslachtsdelen hadden getoond bij een heiligdom.

“We zijn onschuldig”

Er zouden geen Belgen betrokken zijn bij het incident dat afgelopen donderdag plaatsvond in de villa, wel een Nederlander, vijf Britten, twee Canadezen, een Noor en een Nieuw-Zeelander. Ze zouden al enkele dagen in de cel hebben doorgebracht, klinkt het bij de Daily Mail. De Britse krant zou ook een van de Engelse toeristen gesproken hebben. “We zijn onschuldig,” aldus de jonge Brit. “We weten amper waarom we gearresteerd zijn, we horen verschillende verhalen.”

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met autoriteiten in Cambodja. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak aan het uitzoeken.

De gearresteerde toeristen. Foto: AP

Vlakbij Siem Reap ligt de heilige tempelsite Angkor Wat. Foto: Google Maps