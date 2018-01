Vijftiger sterft nadat hij met auto in Schelde belandt

Oudenaarde - In het Oost-Vlaamse Eine, een deelgemeente van Oudenaarde, is maandagochtend een auto in de Schelde beland. Daarbij kwam een 55-jarige man om het leven.

Het ongeval gebeurde even voor acht uur maandagochtend aan de Scheldekant nabij steenbakkerij Vande Moortel. Een wagen miste daar een bocht, ging over de vangrail en belandde in het water. Er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeval.

De bestuurder, een 55-jarige man uit Oudenaarde, werd door de brandweer uit het water gehaald, waarna de hulpdiensten nog een vruchteloze reanimatiepoging waagden. Volgens de lokale politiezone Vlaamse Ardennen werd er nog even rekening mee gehouden dat er nog inzittenden in de wagen zouden zitten, maar onderzoek leverde geen aanwijzingen op dat er nog slachtoffers zouden zijn.

Het parket kwam ter plaatse. Volgens de eerste bevindingen van de aangestelde verkeersdeskundige zou het ongeval te wijten zijn aan een onvoorzichtigheid van de chauffeur.