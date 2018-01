Hillary Clinton lacht met president Trump op Grammy’s (en dat leidt tot enkele boze tweets)

Gastheer James Corden zorgde vannacht voor de humoristische noot tijdens de uitreiking van de Grammy Awards in New York. In een zogezegde zoektocht naar de beste stem liet de Britse presentator verschillende artiesten voorlezen uit ‘Fire and Fury’, het schandaalboek over het presidentschap van Donald Trump. John Legend, Cher en Snoop Dogg deden hun best maar konden niet tippen aan Hillary Clinton, de voormalige tegenstandster van Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het publiek kon er smakelijk om lachen, maar Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, uitte haar ongenoegen op Twitter: “Ik heb altijd graag naar de Grammy’s gekeken, maar artiesten uit dat boek laten voorlezen heeft het verpest. Verpest fantastische muziek niet met afval. Sommigen onder ons houden van muziek zonder dat politiek erbij betrokken wordt.”

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 januari 2018

Trump vs. Jay-Z

Ook president Trump zelf liet tijdens de Grammy-uitreiking op Twitter van zich horen: met de woorden “Iemand moet Jay-Z melden dat de werkloosheid bij zwarten dankzij mijn beleid OP ZIJN LAAGSTE PEIL OOIT STAAT!” richtte hij zich tot de bekende rapper.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 januari 2018

Daarmee reageerde Trump op kritiek van Jay-Z in een eerder interview op CNN. Daarin reageerde de rapper op het feit dat de Amerikaanse president sommige landen had bestempeld als “shitholes”: “Dat was teleurstellend en kwetsend”, aldus Jay-Z. “Daarmee kijk je neer op een hele groep mensen. Dat is zo slecht geïnformeerd, omdat die plaatsen veel mooie mensen bevatten. We hebben het hier wel over de leider van de vrije wereld die aan het woord is.”