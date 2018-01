Stakingen in gevangenissen: “We verwachten een reactie van minister Geens”

De aangekondigde vakbondsacties in de Belgische gevangenissen worden maandag, volgens de eerste gegevens van de vakbonden, behoorlijk goed opgevolgd. “We hopen dat dit minister van Justitie Koen Geens tot beweging zal aanzetten”, klinkt het bij het vakbondsfront.

Uit protest tegen het personeelstekort roepen de vakbonden het gevangenispersoneel op om maandag twee uur minder te werken. Afhankelijk van de regeling in de gevangenis, zal er ofwel twee uur later gestart ofwel twee uur vroeger gestopt worden. Dat systeem zal tot en met donderdag worden voortgezet. Vrijdag volgt er mogelijk een 24 urenstaking.

Er is nog geen duidelijk beeld van de gevolgen van de vakbondsacties. “Het is uiteraard nog te vroeg voor een stand van zaken in de gevangenissen waar er twee uur vroeger gestopt wordt met werken”, zegt Filip Dudal van ACV. “Maar bij de inrichtingen waar er twee uur later gestart wordt, merken we bijvoorbeeld dat de actie redelijk goed wordt opgevolgd in Hasselt. In Turnhout doet zowat vijftig procent mee.”

Vrijdag 24 urenstaking

Ook Gino Hoppe van ACOD zegt dat de eerste signalen “zeer positief” zijn. “Maar een duidelijk beeld zal er wellicht pas na de namiddag zijn.”

De vakbonden benadrukken ook dat het voorlopig nog maar om “waarschuwingsacties” gaat: de nadruk ligt op de 24 urenstaking van vrijdag. Al kan die staking nog worden afgewend als er een akkoord wordt bereikt met minister van Justitie Koen Geens. “Hopelijk neemt de minister dit signaal ter harte. We verwachten een uitnodiging voor overleg”, zegt AVC’er Dudal. “We hopen dat de minister hierdoor tot beweging wordt aangezet. Maar het blijft afwachten of hij wel zal reageren”, klinkt het ook bij ACOD’er Hoppe.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen beklemtoont dat alle gevangenissen zijn voorbereid op de acties. “Elke lokale directeur heeft overleg gepleegd met de politiediensten”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Iedereen zal zijn eigen situatie bekijken en zal nagaan of het nodig is om agenten ter versterking op te roepen.”