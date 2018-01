Hamme / Moerzeke - In het Oost-Vlaamse Hamme is in de nacht van zondag op maandag een vrouw overleden na een brand in haar appartement.

De brand gebeurde in de Hamse Posthoornstraat. Een buurman had het vuur opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd. Voor de 72-jarige bewoonster van een appartement kwam alle hulp te laat. Alle andere bewoners van het flatgebouw werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.