Man krijgt 32 maanden celstraf voor aanranding van 4-jarig meisje: “Ik dacht dat ze 18-jarige babysitter was”

Een 22-jarige man uit het Engelse Manchester is veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf voor de aanranding van een vierjarig meisje. Het waanzinnige excuus van de dader: hij beweerde dat het om een vergissing ging, en dat hij dacht dat het om “de 18-jarige babysitter” ging.

Conrad Pritchard ging op 26 juni 2017, nadat hij zich had bedronken in een pub, naar een huisfeestje in Salford, een voorstad van Manchester. Daar sloop hij vervolgens onopgemerkt naar de slaapkamer van een vierjarig meisje. Opgeschrikt door het geschreeuw van haar dochter, vond de moeder van het meisje de man terwijl hij met een ontbloot bovenlijf naast haar dochter lag, en deed hij alsof hij sliep.

Na zijn arrestatie claimde Pritchard eerst dat hij zo dronken was dat hij dacht dat er niemand in het bed lag, en vervolgens dat hij dacht dat het om de 18-jarige babysitter ging. Een verklaring waar de onderzoekende politie-inspecteur Paul Davies weinig geloof aan hecht: “Pritchard had het bewust gemunt op dit meisje om zijn verschrikkelijke driften te bevredigen, zijn verklaring is ronduit absurd. Nu zit hij waar hij verdient te zitten.”

Pritchard, die schuldig pleitte aan aanranding, werd veroordeeld tot 32 maanden cel.