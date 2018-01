Celtic krijgt waar het op hoopte: Charly Musonda Junior tekent in Glasgow

Belofteninternational Charly Musonda Junior (21) haastte zich gisteren na de bekerwinst tegen Newcastle weg. Onze landgenoot wordt door Chelsea namelijk anderhalf seizoen uitgeleend aan de Schotse kam­pioen Celtic. Musonda werd eerder al gespot op de luchthaven van Glasgow, maandagavond maakte de club bekend dat het de aanvallende middenvelder voor anderhalf jaar huurt.

“Hij is een geweldig talent. Dat zag je laatst in zijn invalbeurt waarin hij die geweldige pass verstuurde (de assist vorige week tegen Brighton, nvdr.). We zullen zien of het lukt”, bevestigde Celtic-trainer én fan Brendan Rodgers eerder al de onderhandelingen. Vorige zomer ondernam Celtic al een poging, maar Musonda bleef toen bij Chelsea. De jonge Belg speelt al sinds 2016 voor Chelsea, maar kon nooit een basisplaats verzilveren bij de Blues.

De ex-jeugdspeler van Anderlecht werd in 2016 uitgeleend aan Betis en hoopte weer naar de Primera Division te kunnen. Onder meer Leganes bood hem die optie. Chelsea wilde de speler echter dichter bij huis houden en laten wennen aan het Britse voetbal.