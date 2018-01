Politie onderzoekt duizenden anti-PKK-pamfletten die in Antwerpen verspreid werden “door Turkse seksgoeroe”

Antwerpen - Duizenden Antwerpse gezinnen kregen de voorbije dagen een boekje in de bus gericht tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. De lokale politie bevestigt de verspreiding van het pamflet en is een onderzoek gestart om na te gaan, of er sprake is van strafbare feiten.

Het boekje draagt de titel “De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK” en zou van de hand zijn van de Turkse publicist Adnan Oktar, een man die vaak omschreven wordt als “seksgoeroe” en sekteleider en zich op foto’s laat omringen door schaars geklede vrouwen. Eerder bracht hij ook al controversieel materiaal uit rond creationisme. In zijn nieuwste drukwerk omschrijft hij de PKK als een bloeddorstige communistische strekking die goddeloosheid en terrorisme predikt.

De Antwerpse politie heeft naar eigen zeggen intussen een exemplaar in handen gekregen en gaat na of alle verplichte informatie zoals de verantwoordelijke uitgever correct is weergegeven en of de inhoud van het pamflet strookt met de regelgeving - bijvoorbeeld of het niet oproept tot haat.

De Koerdische kwestie ligt gevoelig in Antwerpen. Vorig jaar was het nog enkele weken lang erg onrustig in en rond de Brederodestraat, nadat een bus met Koerdische sympathisanten onderweg naar een manifestatie door de Turkse buurt was gereden en het tot een massale vechtpartij op straat kwam.