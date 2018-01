Nieuw record voor woonkredieten in 2017

Archiefbeeld. Foto: An Nelissen

Brussel - Het voorbije jaar hebben de Belgische banken voor een totaalbedrag van 31,05 miljard euro aan nieuwe woonkredieten verstrekt. Dat is voor het vierde jaar op rij een recordbedrag - vorig jaar werden er voor 30,14 miljard euro nieuwe kredieten afgesloten. Het aantal nieuwe kredieten is wel gezakt: van 260.000 naar 243.000 vorig jaar. Dat meldt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) maandag. Tegelijk wordt er wel gewezen op een mogelijke kentering, op basis van de cijfers van de laatste zes maanden.

In 2016 werden nog 260.000 nieuwe woonkredieten verstrekt, toen goed voor een totaalbedrag dat meer dan 4 miljard hoger lag dan in 2015.

Het aantal kredietaanvragen daalde vorig jaar met 9 pct, maar in bedrag was er wel nog een stijging met 1 pct. Het aantal verstrekte kredieten volgde die dalende trend, en eindigde 7 pct lager. Het toegekende totaalbedrag steeg dan weer met 3 pct.

“Kleiner aantal renovatiekredieten”

BVK schrijft de dalingen “omzeggens volledig toe aan een kleiner aantal renovatiekredieten”, dat daalde met om en bij de 20 pct. “Die kredieten betreffen algemeen genomen kleinere bedragen dan deze voor de aankoop of bouw van een woning, met als gevolg dat het totaal verstrekte kredietbedrag in 2017 niettemin nog een positieve evolutie kende”, schrijft de BVK.

Net als in 2016 kon de kredietmarkt opnieuw profiteren van de lage rentevoeten.

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in 2017 met 2.000 euro, naar 155.000 euro. Voor nieuwbouw wordt nu al gemiddeld 165.000 euro geleend, of bijna 10.000 euro meer dan in 2016.

Door de lage rente kiezen 9 op de 10 voor een vaste rentevoet van minimum tien jaar. In heel 2017 koos ongeveer 1 procent voor jaarlijks veranderlijke rentevoeten, maar in het vierde trimester ging het om ongeveer 2,5 pct van de kredieten.