Fransen kapen Gents biotechbedrijf weg voor neus van Denen

De Fransen van Sanofi kapen Ablynx weg voor de neus van de Denen van Novo Nordisk.

Het Gentse biotechbedrijf is akkoord gegaan met een bod van 45 euro per aandeel Ablynx, zo wordt in een persbericht gemeld. Dat is een stuk meer dan Novo Nordisk een paar weken geleden nog bood. De Denen hadden 28 euro over voor een aandeel, met eventueel een toeslag van 2,50 euro. Ablynx wees dit af als te mager. De beurs speculeerde meteen daarna al op een hoger bod.

Het bod van Sanofi lijkt niet meer fout te kunnen lopen. Het is niet alleen erg riant, ook werd het al goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven. Alleen de aandeelhouders zelf moeten nog akkoord gaan, maar bij deze prijs is er geen reden om dat niet te doen. ‘Deze deal biedt voor de aandeelhouders voldoende waarde, en biedt de meeste mogelijkheden om onze toekomstige producten zo goed mogelijk op de markt te brengen’.

Voor Sanofi biedt de aanschaf van Ablynx zicht op toekomstige inkomsten uit medicijnen tegen bloedziekten. Het meest beloftevolle product van Ablynx, Caplacizumab (Capla), behandelt de zelfdzame bloedaandoening TTP, waarbij de patiënt plots bloedklonters krijgt. Capla verkreeg de status van weesgeneesmiddel omdat de ziekte weinig voorkomt. De markt is vele jaren voor Ablynx alleen. De jaaromzet van Capla wordt geschat op 300 à 400 miljoen euro. En er is meer op komst. Dit jaar volgen er ook nog fase II-tests voor het RSV-virus bij baby’s (potentieel 1 miljard euro) en voor de ontstekingsziekte Lupus (2 miljard euro).