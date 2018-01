Basketbalteam wint wedstrijd in laatste seconde met onmogelijke worp

Het basketbalteam van de Evanston Township middelbare school uit de Verenigde Staten stond er niet goed voor. Het team leek een wedstrijd te verliezen terwijl de klok de laatste seconden aantoonde. Maar toen zorgde de 15-jarige Blake Peters voor hét punt van de match waardoor het team alsnog won.

In de laatste seconden van de match was het alles of niets voor de Evanston Township. En ook Blake Peters had dit in gedachten toen hij de basket naar de ring gooide van maar liefst 24 meter ver. Op die manier scoorde hij drie punten en won zijn team de wedstrijd. De jongeman was vrijdagavond de held van het hele dorp, en zaterdagochtend ging zijn worp de wereld rond op het internet.