Dader schietincident Gent-Sint-Pieters blijft in de cel

Gent - De Afghaanse man die in het station van Gent-Sint-Pieters de spoorwegpolitie aanviel met een mes en neergeschoten werd, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. De man gaat niet in beroep tegen de beslissing, zegt zijn advocaat Ercan Tok.

De man stormde dinsdagavond met een mes het station binnen en haalde uit naar twee agenten van de spoorwegpolitie. De politie schoot de man neer en hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde in levensgevaar, maar dat is geweken. Het gaat om een 28-jarige Afghaan met een verblijfsvergunning. Er zijn volgens het parket voorlopig geen aanwijzingen van een terroristisch motief.

De verdachte werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden voor poging doodslag en verboden wapenbezit. De raadkamer bevestigt nu de aanhouding. De man blijft een maand langer in de cel en zijn verdediging gaat niet in beroep tegen de beslissing.

"De aanhouding is bevestigd. We zullen geen beroep aantekenen om het onderzoek niet te vertragen. Over het dossier kan ik geen verdere details geven, ook niet over zijn motieven", zegt advocaat Ercan Tok.

De Afghaan kampt met psychische problemen en het parket vroeg de aanstelling van een gerechtspsychiater. Ook de verdediging heeft extra psychologisch onderzoek gevraagd en stelt dat er geen terroristische motieven waren. Volgens kennissen van de man deed hij zijn best om te integreren en volgde hij lessen Nederlands.

Er loopt ook nog een onderzoek naar het schietincident zelf, maar er zijn momenteel geen aanwijzingen zijn dat het geweld gebruikt door de politieman niet op een rechtsgeldige manier gebruikt werd.