Op de luchthaven Brussels Airport is zondag een 28-jarige Hongaarse man opgepakt die 2 kilo cocaïne had verstopt in de dubbele bodem van zijn reiskoffer. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De man was uit het Braziliaanse Sao Paolo gekomen, met een tussenlanding in Lissabon. Hij wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging.