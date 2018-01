Winterkoopjes blijken matig succes

De wintersolden, die eindigen op woensdag 31 januari, zijn als afsluiter van het winterseizoen geen succes geweest. Dat melden Mode Unie, de bij Unizo aangesloten federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en handelsfederatie Comeos maandag op basis van een rondvraag bij 840 zelfstandige modedetaillisten. Gemiddeld verkochten zelfstandige modehandelaars 5 procent minder solden in vergelijking met de wintersolden van seizoen 2016.

“Het warme winterweer deed in geen geval goed aan de verkoop”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “Daarnaast moet echter ook rekening gehouden worden met het veranderende aankoopgedrag van de consument en met het feit dat modewinkeliers anders aankochten en dat er hierdoor minder stock was.”

Meer dan de helft van de modewinkeliers (51 pct) geeft volgens Mode Unie en Comeos aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 35 pct aangeeft evenveel verkocht te hebben. 14 pct van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben. Op het einde van de solden blijft er gemiddeld nog 23 pct stock van het winterseizoen in de winkel hangen.

Mode Unie peilde ook naar de verwachtingen van de handelaars voor het komende lente- en zomerseizoen: 72 pct van de handelaars geeft hierbij aan dat consument reeds naar de nieuwe collectie vraagt.

Zelfstandigenorganisatie NSZ van haar kant laat op basis van een rondvraag bij 362 zelfstandige kleding- en schoenenwinkels weten dat in Vlaanderen de omzet van de modedetailhandel tijdens deze soldenperiode gemiddeld met 1,5 procent steeg. “Een ander geluid is er dan weer in Brussel en Wallonië: daar daalde de omzet van de zelfstandige modehandelaars met gemiddeld 4 procent”, aldus NSZ op basis van een peiling bij 229 kleinhandelaars uit de sector

“Het is voor het eerst dat het verschil tussen Vlaanderen en Brussel en Wallonië zo groot is”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Na het eerder slechte najaar 2017 zorgen de solden dus niet voor een ommekeer.” De modedetailhandel wijt die mindere solden volgens NSZ vooral aan het teveel aan kortingsmomenten door het jaar heen.