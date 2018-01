Kraan dondert in kelder tijdens afbraakwerken woning

Kortemark - Tijdens afbraakwerken van een woning in het West-Vlaamse Kortemark is een kraan in een kelder gedonderd. Er vielen geen gewonden.

Het opmerkelijke incident gebeurde in de Stationsstraat in Kortemark. Tijdens de afbraakwerken van een woning ging het opeens helemaal mis voor een kraanbestuurder. De kraan viel in het keldergat en kon op eigen kracht niet meer eruit geraken. Gewonden vielen er niet, maar een andere, telescopische, kraan moest ter plaatse komen om de kraan uit de kelder te slepen.