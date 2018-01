David Meekers wordt nieuwe voorzitter STVV

Sint-Truiden - STVV heeft zijn nieuwe CEO Takayuki Tateishi (48) voorgesteld. Zoals eerder aangekondigd neemt de Japanse ex-prof de rol van Philippe Bormans over. Gedelegeerd bestuurder David Meekers wordt de nieuwe voorzitter.

Op een persconferentie heeft STVV zijn toekomstplannen uit de doeken gedaan. Wellenaar David Meekers wordt de nieuwe voorzitter. “Dat is niet zo belangrijk voor mij. Ze hebben mij gevraagd om gedelegeerd bestuurder te worden en ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe eigenaars het beste voorhebben met onze club. De afgelopen weken is het vertrouwen tussen ons gegroeid en daarom hebben ze gevraagd aan mij om deze extra functie op mij te nemen”, vertelde hij.

De huidige voorzitter, Yusuke Muranaka, wordt terug lid van de Raad van Bestuur.

Takayuki Tateishi zal de rol van CEO overnemen van Philippe Bormans. Hij begon de persconferentie met enkele woordjes Nederlands. “Goeiemiddag, welkom bij STVV”, zo sprak hij. Hij ging daarna verder in het Japans. “Ik wil Philippe van harte bedanken. Ik wil absoluut mijn uiterste respect tonen aan het voormalige bestuur en zal verderbouwen aan onze toekomst.”

Vervolgens lichtte de Japanner zijn toekomstplannen voor STVV toe. “Ten eerste wil ik uitleggen dat STVV de club van de supporters blijft. Het wordt geen Japanse club”, benadrukte Tateishi. “Ik zal niet de enige zijn die de beslissingen neemt, elke beslissing zal in overleg zijn met anderen.

Tateishi had het ook over de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. “Dat is een belangrijke functie, dus daar willen wij onze tijd nemen. Voorlopig hebben we een aantal goede kandidaten, maar we weten nog niet wie het wordt.”

De nieuwe bestuursploeg van STVV: commercieel directeur Stan Niesen, voorzitter David Meekers, CEO Takayuki Tateishi en financieel directeur Takayuki ‘David’ Yajima. Foto: JEFFREY GAENS

Takayuki ‘David’ Yajima wordt de nieuwe financieel directeur van STVV. Hij was al sinds 2013 aan de slag als teamleader van de financiële afdeling van DMM.com. Hij liet nog weten dat hij er alles aan zal doen om de Truiense club financieel stabiel te maken.

Visie voor de toekomst

De nieuwe CEO zette zijn visie voor de toekomst uiteen in vijf punten.

1. Budget

“We proberen het nodige geld te verzamelen vanuit Japan. In België zijn er vijf grote ploegen, en STVV hoort daar nog niet bij”, begon Tateishi. “We zijn ermee bezig om ons bij die vijf clubs te voegen wat betreft het financiële.”

2. Sportief

“We willen streven naar een plek in play-off 1. De komende drie jaar willen we stabiel genoeg worden zodat we daar elk jaar voor kunnen strijden.”

3. Jeugd

“Op dit ogenblik hebben we maar één jeugdspeler in de A-ploeg”, vertelde Tateishi. “Dat moet veranderen. We willen in de jeugdacademie lokale spelers opleiden en zoveel mogelijk spelers op een hoog niveau brengen. Het zou ideaal zijn als alle elf spelers doorstromen van in onze jeugd.” Dat wordt een werk van lange adem, aldus de nieuwe CEO nog. “Dat zal niet gaan in één à twee jaar. We zullen daar veel in investeren.”

4. Operationeel

“We zullen ons best doen om het stadion bij elke thuiswedstrijd vol te krijgen. Daarom zullen we proberen een sfeer te maken waar iedereen zich prettig in voelt, met een goede service.”

5. Business

“De financiële toestand van STVV is nog niet stabiel, daar willen we verandering in brengen. Nu moeten we soms spelers verkopen om financieel gezond te blijven, dat willen we in de toekomst voorkomen. We willen meer inkomsten door een globale sponsor en door het verkopen van uitzendrechten in Azië. Op die manier kunnen ook mensen in Aziatische landen genieten van onze wedstrijden en wordt onze club aantrekkelijker voor Aziatische ploegen.”