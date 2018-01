Topvoetballer getuigt na terreur: “Bomaanslag heeft mijn leven veranderd”

Marc Bartra lijdt vandaag nog altijd onder de gevolgen van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Dat vertelde de Spanjaard maandag op het proces tegen de vermoedelijke dader in Dortmund.

Op 11 april 2017 was Bartra met zijn teamgenoten op weg naar het stadion van Dortmund om er in de Champions League tegen Monaco te voetballen. In een haag langs de weg had de verdachte drie explosieven verstopt. Die bracht hij tot ontploffing op het moment dat de bus voorbijkwam. Marc Bartra raakte gewond aan de pols door het rondvliegend glas. Ook een politieman die per motor de bus begeleidde, had verzorging nodig.

Bartra geraakte geblesseerd. Foto: EPA

De bus van Dortmund na de aanslag. Foto: EPA

De aanslag leidde tot verstrengde veiligheidsmaatregelen. Foto: EPA

“Vandaag heb ik de aanslag nog altijd niet verteerd. Ik lijd er nog steeds onder”, legde de 27-jarige verdediger maandag uit. “Ik had schrik om te sterven en mijn familie nooit meer terug te zien. De aanslag heeft mijn leven veranderd. Ik ben blij dat ik vandaag nog leef.”

Aanvankelijk dacht de politie aan islamterreur maar al snel kwamen de speurders de extremist Sergueï Wenergold op het spoor. Die erkende de feiten maar hield vol niemand te willen doden. Volgens de aanklager was het wél zijn bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te doen kelderen. De man had immers gespeculeerd op verlies en wilde zich zo verrijken.

De vermoedelijke dader Sergei Wenergold. Foto: AFP

Naast Bartra was ook zijn ploegmaat Pierre-Emerick Aubameyang maandag opgeroepen om te getuigen. De Gabonese topspits zegde evenwel ziek af. Aubameyang wordt nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal.

