Man redt hond die met tong vastgevroren zit aan putdeksel

De inwoners van het Russische Vladivostok krijgen momenteel te maken met aanhoudende vrieskou. Zo is de gemiddelde temperatuur daar nu -15 °C. Maar niet alleen de mensen vinden dat vervelend, ook de dieren ondervinden hier last van. Zoals deze hond die met zijn tong vastgevroren zit aan een putdeksel.

Hulpeloos en al jankend zat hij daar. Een hond wiens tong helemaal vastgevroren zat aan een putdeksel. Het dier smeekte om hulp en kreeg het van een onbekende man die de hond probeerde te helpen door water over zijn tong te gieten. Nadat hij het hele flesje had uitgegoten, en de tong nog altijd niet los was gekomen, riep de man om hulp. Uiteindelijk lukte het hem samen met een paar voorbijgangers om het dier te redden. Niet veel later kwispelde de viervoeter weer met zijn staart terwijl hij geaaid werd.