Het echte leven onder het juk van ISIS: schone straten en tijdig betaalde rekeningen, maar ook bruut geweld en “N” voor “Nazarener”

In het Noord-Iraakse Mosoel, de op twee na grootste stad van het land, moest en zou ISIS zijn legitimiteit bewijzen: dat het niet enkel een terroristische beweging was, maar ook een echte (Islamistische) Staat kon zijn. Dat betekent dat naast de duizenden religieus geïnspireerde moorden ook een werkende bureaucratie uit de grond moest worden gestampt. In een reportagereeks van de Britse krant The Guardian wordt nu beschreven hoe het dagelijkse leven onder ISIS er écht uitzag.

Militanten van ISIS vernietigden alle religieuze afbeeldingen in Mosoel Foto: rr

The Guardian baseerde zich voor het verhaal op het dagboek van een voormalige Iraakse raketwetenschapper die de drie brutale jaren van ISIS-heerschappij in zijn stad trouw vastlegde op papier. “We zijn als gevangenen die een lange celstraf uitzitten”, schreef de man twee maanden na de val van Mosoel in juni 2014. “Sommigen onder ons zullen hier straks verwoest en vernietigd uit komen.”

Juichend onthaald

Nochtans begon het ISIS-tijdperk in Mosoel best vredig. De militanten van de terreurbeweging werden juichend onthaald, want in tegenstelling tot het gewelddadige en corrupte Iraakse leger, waren zij beleefd. Ze verdedigden publieke gebouwen, verijdelden plundering en verwijderden barricades die overal in de stad waren opgeworpen. “Er waren geen auto- of bermbommen meer, geen gevechten. Mosoel kent eindelijk vrede. ISIS controleert de straten, maar laat mensen wel toe om de stad te verlaten, of om naar school te gaan om er lessen in allerlei onderwerpen te krijgen.”

De vlag van ISIS wapperde drie jaar lang boven Mosoel Foto: Photo News

Steeds strikter

Maar twee dagen na de val van de stad verschenen plots overal in de stad mannen in Afghaanse shalwar kameez, het typische islamitische gewaad dat vooral in Pakistan gedragen wordt. Ze stelden zich voor als de nieuwe opzichters van Islamitische Staat.

Na een week kondigde ISIS een manifest uit, het zogenaamde Madina-document (vrij vertaald: het Stadsdocument), waarin de nieuwe overheid in archaïsche taal het nieuwe beleid voorstelde: “Jullie hebben alle seculiere regimes uitgeprobeerd, en zijn verbrand door het vuur. En nu leven we onder het bewind van Islamitische Staat van onze imam Abu Bakr. En nu zullen jullie, bij de wil van Allah, het grote verschil zien tussen een seculiere overheid die de wil en de energie van het volk verdrukt en hun waardigheid uitwist, en onze heerschappij, die het pad van het goddelijke woord volgt.” Daarna volgde een nieuwe lijst geboden en verboden: geen sigaretten meer, vrouwen moeten thuisblijven.

Het Madina-document zoals het werd verkondigd in Raqqa, de hoofdstad van de Islamitische Staat (lees verder onder de foto):

Amid reports of imminent US airstrikes in Syria, ISIS distributes a 14-point "Madina Document" in Raqqa. Next tweets> pic.twitter.com/crQm8U0clo — Hassan Hassan حَسَنْ (@hxhassan) 15 september 2014

“N” voor “Nazarener”

In de weken en maanden daarna dwong ISIS die richtlijnen steeds strikter af. Op basis van een volkstelling die het had georganiseerd, en waarbij alle leger- en politiepersoneel, dokters, verpleegsters, ingenieurs en leraars zich moesten laten registreren. Elke winkel of fabriek werd opgelijst op basis van religie.

Daarna begon de zuivering: militanten van andere bewegingen, leden van de voormalige heersende Ba’ath-partij, legerofficieren. Tientallen verdwenen om nooit meer terug te keren. Vervolgens verscheen een “N” (voor Nazarener) op de huizen van christenen. Zij werden voor de keuze gesteld: zich bekeren tot de islam, een extra belasting betalen, of de stad verlaten met achterlating van al hun bezittingen. Op het risico af gegijzeld te worden, of als seksslaaf verkocht te worden.

De Arabische letter “N” voor “Nazarener” moest christenen identificeren (lees verder onder de foto):

Note the Arabic letter "N" painted on this gate in Mosul. This stands for Nazarene or Christian. These were painted on Christian homes during the ISIS reign of terror. ATP is working to help restore their hope and rebuild lives.



Find out more at https://t.co/Cv9E4fReV8 pic.twitter.com/pGTbksGqnu — Victor & Eileen Marx (@victormarx) 18 december 2017

Nog eens een paar weken later werd het dragen van de niqab (waarbij enkel de ogen zichtbaar zijn) verplicht, en werden alle gemeenschappelijke activiteiten tussen mannen en vrouwen verboden

Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van ISIS Foto: AY-COLLECTION/SIPA

Schone straten en slimme elektriciteitsmeters

Pas nadat de stad gezuiverd was van ongewenste elementen, richtte ISIS zich op het verbeteren van het leven van zijn onderdanen: alle bestaande overheidsdiensten werden afgeschaft en vervangen door diwans , ministeries onder het gezag van een emir die allen verantwoording verschuldigd waren aan de kalief: Abu Bakr Al-Baghdadi.

Met verbazend succes: “Het uitsturen van een elektriciteitsrekening kostte ons voorheen bijna twee maanden”, aldus een man die voor het Ministerie van Energie werkte. “Maar na de komst van ISIS ging dat plots heel vlot: iedereen moest een vast bedrag betalen. In woonwijken werden slimme elektriciteitsmeters geïnstalleerd. Niemand durfde zijn rekening niet te betalen, want de straffen van de hisbah (religieuze politie, nvdr.) waren ongemeen streng: niet betalen betekende diefstal, en dan kon je je hand kwijtraken.”

Een even gestroomlijnde methode werd gebruikt voor afvalophaling: elke straat kreeg één vaste vuilnisman, die betaald moest worden door de bewoners. ISIS deelde kaarten uit waarop stond wie wat moest betalen, en inspecteurs kwamen regelmatig controleren of de straat wel proper was, en de rekening betaald werd.

“Vluchten? Ik was bang van de toekomst”

Inkomsten haalde ISIS uit aangeslagen eigendommen van gevluchte en verdreven inwoners. De wapenhandel, handel in geplunderde archeologische artefacten, en slavenhandel bloeide.

De meerderheid van de inwoners zweeg en accepteerde de nieuwe realiteit. “Mensen beschuldigen ons er nu van dat we niet vertrokken”, schrijft de Iraakse raketingenieur in zijn dagboek. “Mijn jongste dochter vond dat we allemaal hadden moeten verhuizen naar Kirkoek. Misschien had ik naar haar moeten luisteren. Maar ik was bang van de toekomst...”