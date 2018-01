Aanhangwagen met 20 ton aarde zakt los door straat

Kuurne - Een heet standje maandagmiddag voor een privéclub in het West-Vlaamse Kuurne. Een aanhangwagen met 20.000 kilogram aarde dreigde er om te kantelen.

Een chauffeur van een bedrijf uit Meulebeke was met de lading onderweg toen hij plots problemen kreeg met zijn trekker. De koppeling werkte niet meer en de man kon niet anders dan zijn aanhangwagen langs de Brugsesteenweg achterlaten. Toen het bedrijf daarna met een andere trekker de aarde wilde oppikken, strooide pech voor de tweede keer roet in het eten.

Een van de voeten waar de aanhangwagen op steunde, was los door het beton gezakt. De aanhangwagen helde gevaarlijk richting de omheining van de bar waarvoor hij geparkeerd stond. Het bedrijf liet een verreiker komen om de aarde over te laden in een derde aanhangwagen. De politie regelde inmiddels het verkeer, want alleen de rijrichting naar Kortrijk was nog vrij.