Ook in Spanje commotie: blunderref steekt Barcelona een handje toe

Barcelona had het zondagavond knap lastig met degradatiekandidaat Alaves. Nadat John Guidetti de bezoekers in de eerste helft verrassend op voorsprong had gebracht, moesten de Catalanen tot diep in de tweede helft wachten om alsnog de wedstrijd in hun voordeel te beslissen.

Pas een kwartier voor tijd slaagde Luis Suarez erin de gelijkmaker te netten. Maar wie de beelden goed bekijkt, ziet dat diens schot afwijkt op de hand van Piqué en zo in doel verdwijnt. Scheidsrechter Villanueva reageert niet. Even later wordt Alcacer in buitenspelpositie aangespeeld. Het scheidsrechterlijke trio laat doorspelen en uit de vrije trap die volgt, scoort Leo Messi wondermooi de winnende treffer.

72' Handspel van Piqué bij de 1-1

84' Offside van Alcácer voor de vrijschop van Messi

86' Geen rode kaart voor natrappen Suarez

88' Handspel van Umtiti in de zestien



Vier belangrijke beslissingen in het voordeel van @FCBarcelona! #BarçaAlavés pic.twitter.com/LLNV3Kxt2L — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) January 29, 2018

Twee minuten later trapt Luis Suarez duidelijk na bij een duel in de kleine rechthoek. Niemand heeft iets gezien, de logische rode kaart komt er niet. En als uitsmijter belandt een volley van een Alaves-speler duidelijk tegen de hand van Umtiti, weliswaar onbewust maar aangezien de arm zich niet tegen het lichaam bevond, had hier altijd een penalty gefloten moeten worden. Vier cruciale fases telkens in het voordeel van Barcelona dat zich gelukkig mocht prijzen met de mindere leiding van ref Villanueva. “Hij wist dat hij beter in het voordeel van Barcelona kon fluiten”, bekloeg Alaves-speler Victor Laguardia zich achteraf bij de Spaanse pers. “We wisten ook dat hij de scheidsrechter was van die wedstrijd op Valencia.”

De bewuste fase in Valencia.

In die bewuste wedstrijd eerder dit seizoen tussen Valencia en Barcelona werd een doelpunt van Messi niet goedgekeurd alhoewel uit beelden duidelijk te zien was dat de bal de doellijn had overschreden. “De druk om opnieuw een fout te maken tegen Barcelona heeft het voor hem moeilijk gemaakt om een goede wedstrijd te fluiten”, ging Laguardia verder. “Maar het reglement is er om te worden toegepast. Het is duidelijk dat de scheidsrechters onder grote druk staan wanneer er een grote ploeg op het veld staat. Na Valencia kon hij een week niet buitenkomen. Nu heeft hij tegen Alaves gefloten en morgen praat niemand er nog over.”