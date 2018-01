Kwart van sjoemelwagens rijdt twee jaar na ‘Dieselgate’ nog rond

Ruim twee jaar na het uitbarsten van ‘Dieselgate’ rijdt meer dan een kwart van de Volkswagen-sjoemelauto’s nog altijd rond op de Europese wegen. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd op vraag van europarlementslid Kathleen Van Brempt. In ons land is 22 procent van de betrokken wagens nog niet teruggeroepen.

De Duitse autobouwer Volkswagen moest ruim twee jaar geleden toeggeven dat het de uitstoot van zijn dieselwagens manipuleerde, door gesjoemel met de boordcomputers. De Commissie hoopte dat al die wagens vorig najaar al teruggeroepen en hersteld zouden zijn, maar dat doel is nog veraf.

Meer dan een kwart van de sjoemelwagens rijdt nog altijd onaangepast rond op de Europese wegen, geeft de Commissie nu toe. “Commissie en lidstaten moeten dit probleem veel ernstiger nemen”, vindt Europarlementslid Kathleen Van Brempt. “We kunnen de deadlines niet blijven uitstellen.”

De sp.a-politica roept de Europese lidstaten waar de terugroepactie nog vrijwillig gebeurt, waaronder ook ons land, op om die verplicht te maken. In België rijdt ongeveer 22 procent van de sjoemelauto’s nog altijd rond. Bij Skoda en Porsche, twee merken van de Volkswagengroep, gaat het zelfs om 39 en 73 procent.

“Op de ethiek van Volkswagen moet we echt niet rekenen”, zegt Van Brempt. In een brief aan de Europese transportministers had commissaris Bienkowska afgelopen zomer geschreven dat de wagens die in 2018 niet in orde zijn, uit circulatie moesten worden genomen, benadrukt ze. “Het wordt dus de hoogste tijd dat de bevoegde ministers en de nationale instanties doortastender optreden.”