Club Brugge staat op kop in eerste klasse, maar hoe zit het in de lagere reeksen van ons nationaal voetbal?

Met nog zes speeldagen te gaan nadert de Jupiler Pro League (1A) stilaan zijn ontknoping. Inmiddels weet elke voetballiefhebber wel hoe de ingewikkelde competitieformule in elkaar zit in de hoogste klasse. De zes eerste uit 1A spelen Play-Off 1 voor de titel en de Europese plaatsen. De Nummers zeven tot en met vijftien strijden met drie Proximus League(1B)-ploegen om een Europees ticket. De laatste in de stand zakt onverbiddelijk naar 1B. Maar wat is de competitieformule alweer in 1B en de Amateursklasse’s en wat is de huidige stand van zaken? Tijd voor een overzicht.

Periodekampioenen 1B strijden om promotie

In 1B zijn er maar acht ploegen, die om twee periodetitels strijden. Er zijn twee periodekampioenschappen met telkens veertien speeldagen, de clubs spelen in totaal dus vier keer tegen elkaar. Er is ook een algemene stand, maar die heeft weinig belang voor de promotie. Essentieel is om één van de twee periodetitels te pakken, want die twee ploegen spelen een finale om uit te maken wie naar 1B stijgt.

De winnaar van de eerste periode is Beerschot-Wilrijk. In de tweede periode staat Cercle Brugge momenteel aan de leiding met twee punten voorsprong op eerste achtervolger Lierse en al acht punten op OHL, de derde in de periodestand. Met nog vier speeldagen te gaan lijken dus enkel Cercle en Lierse nog te zullen strijden om de tweede periodetitel. Beerschot zal het dus tegen één van deze twee clubs opnemen voor de promotie naar 1B, de wedstrijd wordt met een heen- en terugmatch gespeeld.

Play-Off 2 en Play downs

De kampioen niet meegerekend, mogen de drie eersteuit de algemene stand van 1B deelnemen aan Play-Off 2, met negen ploegen uit 1A. Ze worden onderverdeeld in twee groepen van zes, groep A en B. De groepswinnaars spelen een wedstrijd om de winst van Play Off 2. De winnaar van dit duel speelt op zijn beurt een wedstrijd tegen de vierde uit Play-Off 1 om een Europees ticket. Momenteel bekleden Cercle (46p), Beerschot-Wilrijk (43p), OHL (41p) , Lierse (38p) en Roeselare (30p) plaatsen één tot en met vijf in de algemene stand. Zij zijn momenteel in de running voor de Play-Off 2 plaatsen. Cercle en Beerschot-Wilrijk zijn al mathematisch zeker van Play-off 2.

Tenslotte spelen ook nog denummers vijf tot en met acht in de algemene stand van 1B play downs. De punten behaald in de reguliere stand in 1B worden gehalveerd en elke ploeg speelt nog één thuis-en uitmatch tegen elkaar, in totaal goed voor zes speeldagen. De laatst geklasseerde na deze zes matchen zakt naar de eerste Amateursklasse. Momenteel staan Roeselare (30p), Union (24p), Westerlo (21p) en Tubeke (19p) op de Play down plaatsen. Union, Westerlo en Tubeke zijn al zeker van play downs.

Eerste Klasse Amateurs

In de 1e Klasse Amateurs of Superliga Amateurs spelen 16 clubs. Dit is de voormalige derde klasse. Hier zijn er geen periodekampioenschappen zoals in 1B. Na 30 speeldagen spelen de nummers één tot en met vier uit de algemene stand play-offs. In die play-offs starten ze met de helft van de behaalde punten in de reguliere competitie en spelen ze in totaal zes wedstrijden. De hoogst geklasseerde na deze zes matchen stijgt naar 1B, indien ze een proflicentie bekomen.

Na negentien speeldagen staat Lommel aan de leiding met 40 punten, achtervolgd door Knokke (38p), Heist (37p) en Dessel Sport (34p). Daarna volgen Oudenaarde, Geel en Deinze met elk 30 punten. De strijd om de play-off plaatsen in dus nog helemaal open, met nog elf speeldagen te gaan. Voorlopig is er nog niks definitief.

De drie laatste uit de stand zakken rechtstreeks naar de 2de Klasse Amateurs. De vierde laatste uit de stand speelt een eindronde met drie clubs uit de 2de Klasse Amateurs. De winnaar van deze eindronde blijft of stijgt naar 1e Klasse Amateurs. Dender (19p), Châtelet (17p), Berchem (16p) en Patro Maasmechelen (10p) staan momenteel op de laatste vier plaatsen in de stand en strijden volop voor het behoud. Nog geen ploeg is zeker van degradatie.

Tweede Klasse Amateurs

In de 2de Klasse Amateurs zijn er drie reeksen van 16 clubs, twee Vlaamse reeksen (2de Amateurs VV A en B ) en één Waalse reeks (2de Amateurs ACFF). De eerste in de algemene stand uit elke reeks stijgt rechtstreeks naar 1e Klasse Amateurs, op voorwaarde dat ze een licentie voor nationale amateurclub hebben.

Na negentien speeldagen leiden Sparta Petegem, Thes Sport en RWDM in hun reeks. Ze staan wel allemaal nog in het vizier van de tweedes in de stand. Sparta Petegem staat zeven punten voor op de tweede in de stand Rupel Boom. Ook Molenbeek staat zeven punten voor op eerste achtervolger Luik. Thes Sport leidt met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Spouwen Mopertingen. De titelstrijd ligt nog helemaal open.

De 2de Klasse Amateurs bestaat ook uit drie periodekampioenschappen van telkens tien wedstrijden. In totaal zijn er dus 9 periodekampioenen en zij spelen met de ploegen die 2de eindigen in de algemene stand van hun reeks een eindronde om uit te maken wie mag strijden voor de promotie naar 1ste Klasse Amateurs. In totaal spelen dus twaalf ploegen de eindronde, waaruit drie winnaars zullen voortkomen. Deze drie ploegen spelen op hun beurt de eindronde van Eerste Klasse Amateurs met de vierde laatste uit de Eerste Klasse Amateurs . Sparta Petegem, Thes Sport en RWDM zijn de eerste drie periodekampioenen, dus zij spelen al zeker de eindronde, mochten ze geen eerste worden in de stand.

De laatste twee uit de stand van reeks VV A en VV B en de laatste drie uit ACFF zakken rechtstreeks naar de 3de Klasse Amateurs.

Derde Klasse Amateurs

De 3de Klasse Amateurs bestaat uit vier reeksen (Twee Vlaamse, twee Waalse)van telkens 16 ploegen: 3de Amateurs VV B, VV A, ACFF A en ACFF B. De eerste in de algemene stand van elke reeks stijgt rechtstreeks naar de 2de Klasse Amateurs. Na negentien speeldagen zijn Eppegem, Heur Tongeren, La Louvière en Stockay-Warfusée de respectievelijke leiders, zij het nauw achternagezeten door de eerste achtervolgers in de stand.

Ook hier zijn er bij elke reeks drie periodekampioenen, twaalf in totaal dus. De periodekampioenen uit de twee Vlaamse reeksen spelen tegen de tweedes uit de Vlaamse reeksen een eindronde, in totaal met acht ploegen dus. Hetzelfde systeem geldt in de twee Waalse reeksen. Uit de Vlaamse eindronde zullen uiteindelijk twee ploegen stijgen naar 2de Klasse Amateurs, uit de Waalse eindronde één ploeg. Het aantal stijgers kan zelfs nog oplopen als aan bepaalde voorwaarde voldaan is. De eerste vier periodekampioenen zijn Eppegem, Tongeren, La Louvière en RFC Tilleur.

De laatste drie clubs van elke reeks zakken rechtstreeks naar eerste provinciale.

