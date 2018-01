Families eisen 600 miljoen dollar van stad na aanslag waarbij ook Vlaamse Ann-Laure (31) omkwam

Op 31 oktober 2017 sloeg het noodlot toe voor enkele nietsvermoedende toeristen in New York.

Op 31 oktober 2017 sloeg het noodlot toe voor enkele nietsvermoedende toeristen in New York: een aanhanger van ISIS reed met zijn pick-up truck een fietspad op in hartje Manhattan en maaide roekeloos voetgangers en fietsers van de baan. De advocaat die zeven van de acht dodelijke slachtoffers vertegenwoordigt, klaagt nu New York aan en eist 600 miljoen dollar aan schadevergoedingen. “De autoriteiten hebben gefaald: had de stad preventieve maatregelen genomen, dan was dit drama vermeden.” Ook de familie van de Vlaamse Ann-Laure (31) zou aanspraak maken op een vergoeding van 30 miljoen dollar.

Acht doden en meer dan tien zwaargewonden: het was de bloedigste aanslag in New York sinds 9/11. De burgemeester van New York noemde het “een laffe daad van terreur”. De dag nadien werden preventieve barrières geplaatst op verschillende kruispunten in de stad. “Veel te laat,” vindt Howard Hershenhorn, de advocaat die de families van de nabestaanden en slachtoffers vertegenwoordigt. “Dit had voorkomen kunnen worden,” zegt hij aan lokale krant New York Post.

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat er zich een incident voordeed aan de West Side Highway en Chambers Street in Lower Manhattan. Twee fietsers lieten er al het leven door dronken chauffeurs en afgelopen mei stierf een minderjarige toerist toen een chauffeur onder invloed van drugs al spookrijdend over de stoep scheerde.

Enkele jaren eerder, in 2010, verwittigde het ministerie van Binnenlandse Zaken al voor terroristen die voertuigen gebruiken om een dodelijke terreurdaad te verrichten. Een gevaarte dat ons vandaag - helaas - steeds bekender in de oren klinkt.

Op 31 oktober 2017, de bewuste dag van de dodelijke rit, leek het heel even om een Halloweengrap te gaan. Maar al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. De 29-jarige Oezbeek Sayfullo Saipov huurde een pick-up truck met een duidelijk doel: op een onverwacht moment van de normale weg afwijken om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. ISIS eiste later de terreuractie op.

Fout van de stad

Volgens Hershenhorn heeft New York “niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen ondanks eerdere technische studies over deze locatie als mogelijk doelwit in de financiële hoofdstad van de wereld”.

Hij klaagt de stad aan voor een falen. “De autoriteiten hebben gefaald in preventieve veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat op fietspad kan gereden worden,” schreef hij in de aanklacht die afgelopen vrijdag officieel werd neergelegd.

30 miljoen dollar

De advocaat vertegenwoordigt zeven van de acht dodelijke slachtoffers, waaronder de familie van de 31-jarige Anne-Laure Decadt. De Vlaamse moeder fietste op 31 oktober samen met haar zussen en moeder langs de Hudson Rivier. Haar eerste reis na de bevalling van hun jongste zoontje. “Een citytrip om het onbezorgde leven te vieren”, vertelde Alexander Naessens eerder aan onze krant. “Nu zal onze jongste haar nooit gekend hebben.”

Haar nabestaanden zouden volgens advocaat Hershenhorn recht hebben op een schadevergoeding van 30 miljoen dollar, dat is ruim 24 miljoen euro. De familie wenst nog niet te reageren.

LEES MEER (+).Alexander vertelt hoe hij hoorde dat de liefde van zijn leven was omgekomen bij aanslag

Hershenhorn vertegenwoordigt ook de vrouwen van vijf Argentijnse toeristen die in de stad waren om de dertigste verjaardag van hun middelbare schooldiploma te vieren. De mannen, allen in de veertig, leden “extreme pijn als gevolg van de verwondingen die resulteerden in hun dood” klonk het destijds. De weduwen eisen ook elk een schadevergoeding van 30 miljoen dollar.

De zus van de enige New Yorker onder de dodelijke slachtoffers, een 23-jarige web developer, diende ook een claim van 30 miljoen in. De familieleden van het achtste dodelijke slachtoffer, een 32-jarige man uit New Jersey, legden afgelopen november zelf een klacht neer.

De woordvoerder van de stad reageerde de aanklacht ontvangen te hebben, de staat gaf nog geen reactie.