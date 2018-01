Vier jaar effectief voor gewapende voortvluchtige die agente aanrijdt: “Trieste explosie van geweld”

Een 42-jarige man is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot vier jaar effectief omdat hij tijdens een vluchtpoging een vrouwelijke inspecteur van politiezone Vlas had aangereden. Drie maanden na de feiten is zij nog steeds arbeidsongeschikt. Een poging doodslag achtte de rechter uiteindelijk niet bewezen.

Na zijn penitentiair verlof keerde P.L. niet terug naar de gevangenis. Hij was met de wagen van zijn vader op uitstap geweest. Aan het einde van de dag was er ruzie ontstaan tussen hem en zijn vriendin. Op terugweg naar het huis van zijn ouders viel P. in slaap en schaafde langs een vangrail. Hij durfde de Audi zo niet terug brengen naar zijn ouders en sloeg op de vlucht. Hij werd geseind.

Op 21 oktober 2017 in de namiddag kwamen twee inspecteurs de wagen tegen in de Pieter de Conincklaan in Kortrijk. De mannelijke agent stapte uit en wilde de bestuurder via het passagiersportier aanspreken. Ook zijn vrouwelijke collega stapte uit. Ze legitimeerde zich met haar badge en riep dat ze van de politie waren.

P.L. manouevreerde en reed weg. Daarbij reed hij de agente aan. Hij stoof weg aan een snelheid tot 210 kilometer per uur. Er waren nog twee achtervolgingen nodig, op 22 en 24 oktober, vooraleer de veertiger kon worden klemgereden in Harelbeke. “Bij zijn arrestatie vertoonde beklaagde een arrogante houding en had hij nog een mes bij”, schetste de procureur, die 3 jaar effectief vorderde voor poging doodslag en gewapende weerspannigheid.

“Man vreesde voor afrekening”

De man zelf hield er een andere uitleg op na. “Zijn vriendin hield zich op in het lokale drugsmilieu. Hij wilde haar daar uithalen en had de dagen voor de inspecteurs hem tegenhielden met verschillende mensen uit het milieu contact gehad. Hij had tegen een paar schenen geschopt en toen hij twee mensen uit een anoniem voertuig zag stappen, vreesde hij het slachtoffer te worden van een afrekening”, vertelde zijn advocaat.

Zelf beweert de man dat hij niet gezien had dat hij iemand aangereden had. Hij verontschuldigde zich ook ten aanzien van de agente. “Het gaat hier gewoon om een trieste explosie van geweld”, reageerde Thomas Vandemeulebroucke in naam van de agenten. “Hij kon perfect wegrijden zonder haar aan te rijden.”

Poging doodslag niet bewezen

Dat de poging doodslag uiteindelijk niet bewezen werd verklaard, ontgoochelt de slachtoffers. De rechter legt P.L. wel een strenge straf op: vier jaar effectief en een boete van 1.200 euro. “Ik maak mij echt zorgen over de manier waarop je in de maatschappij staat”, lichtte hij die strafmaat toe. “Je leeft in je eigen wereld met eigen normen, wetten en regels.”

De agente die aangereden werd, zal worden onderzocht door een deskundige om eventueel blijvende invaliditeit vast te stellen. Haar collega krijgt 625 euro schadevergoeding. Aan de politiezone moet P.L. ruim 1.500 euro betalen.