Weinig asbest vrijgekomen bij hoevebrand in Guigoven

Kortessem / Guigoven - De asbestverspreiding bij de uitgebrande vierkantshoeve in Guigoven is beperkt gebleven tot het terrein zelf. Dat is gebleken uit onderzoek van een asbestdeskundige. Zo maakte burgemeester Tom Thijsen (CD&V) van Kortessem maandag bekend.

Zaterdag ontstond een hevige brand in de oude hoeve in de provincie Limburg, waar renovatiewerken bezig waren. Zondag hield de gemeente een infoavond om het beperkt asbestrisico toe te lichten. De deskundige nam staalnames in de buurt en die bleken negatief.

“De asbestverspreiding is beperkt gebleven tot het perceel zelf waar de brokstukken van het uitgebrande gebouw liggen. De buurt is van asbest gevrijwaard gebleven en is dus veilig. Alle maatregelen, die voordien geadviseerd werden, worden opgeheven. Het perceel zelf blijft ontoegankelijk. Een gespecialiseerde firma zal het terrein zo snel mogelijk saneren”, legt burgemeester Thijsen uit.