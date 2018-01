Bundesliga - Tayfun Korkut is opvolger van Hannes Wolf bij Stuttgart

Tayfun Korkut (43) is de nieuwe coach van VfB Stuttgart. De Turk ondertekende een contract tot de zomer van 2019. Korkut volgt de zondag ontslagen Hannes Wolf (36) op. Dat heeft het nummer veertien uit de Bundesliga bekendgemaakt.

De in Stuttgart geboren Korkut coachte eind vorig seizoen Bayer Leverkusen, dat uiteindelijk besliste hem niet aan boord te houden. De voormalige Turkse international was vanaf 2011 trainer van de U19 bij VfB Stuttgart tot hij in 2012 werd aangesteld als assistent-coach bij de Turkse nationale ploeg. Nadien trainde hij nog Hannover 96, Kaiserslautern en Bayer Leverkusen.

Wolf werd daags na de 0-2 nederlaag tegen Schalke 04 op de keien gezet. Stuttgart staat slechts drie punten boven de degradatiezone.