Studiegenoot ‘Diaken des Doods’ getuigt: “Ivo was een ideale mens, zo lopen er niet veel rond op de wereld”

Brugge - Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) heeft journalist Rik Vanwalleghem zijn getuigenis afgelegd. De neef van de beschuldigde merkte op dat Poppe altijd erg hulpvaardig was. “Hij was een man die bijna op de wereld was gezet om het goede te doen.”

Rik Vanwalleghem legde uit dat Ivo Poppe als kind vrij stil was. “Het was zeker geen tafelspringer. Ik leerde hem later kennen als iemand die heel betrokken was bij zijn familie en zijn omgeving. Hij was ook erudiet. We konden over tuinieren spreken, maar hij wist ook iets af van de koers.”

Net als vele andere getuigen wees de neef van de beschuldigde op zijn hulpvaardigheid. “Hij was een man die bijna op de wereld was gezet om het goede te doen. Hij had er zelf een missie van gemaakt, had ik de indruk.” Vanwalleghem reageerde dan ook verbijsterd toen hij de feiten via de krant vernam. “Je stelt je vragen en zoekt een motief. Maar die kwade kant die het zou moeten verklaren, heb ik nog altijd niet gevonden.”

Ivo Poppe vertelde in zijn verhoor over de moeilijke relatie met zijn vader. “Als kind waren wij bang van nonkel Roger, hij had ook een nogal vervaarlijk uiterlijk. Het was een tamelijk tiranniek patriarchaal bewind waar Ivo moet onder geleden hebben.” De getuige omschreef Poppe als een superaltruïst. “Het kwam altijd over als oprechte bezorgdheid. Ik kom uit de journalistiek, ik weet wat narcisme en ijdelheid betekenen. Ik kan mij ten zeerste voorstellen dat hij uit medelijden handelde. Mijn schoonzussen in de verpleegkunde zeggen dat ze dagelijks geconfronteerd worden met mensen die zo zwaar afzien en vragen om er een einde aan te maken. Daarom moet je het nog niet doen, dat is iets anders.”

Foto: Foto Kurt

Medelijden

Ook volgens andere getuigen was medelijden de drijfveer van de beschuldigde. “Ik keur niet goed hoe hij het gedaan heeft, maar ik denk dat hij het uit compassie heeft gedaan. Hij kon niemand zien lijden”, aldus Godelieve Casier. De getuige leerde Poppe kennen tijdens de verpleegopleiding. “In mijn ogen was Ivo een ideale mens, zo lopen er niet veel rond op de wereld. Daar blijf ik bij. Hij stond altijd klaar om iedereen te helpen.”

Jacques Vanneste kende de beschuldigde door als leiders samen te werken bij de jeugdbeweging. “Ivo was overattent. Hij zou ook alles doen voor de bejaarden. Bij activiteiten voor tachtigjarigen van de parochie was hij er altijd bij.” Van het ziekenhuis waar hij werkte, had Poppe geen hoge pet op. “Hij bedoelde dat men patiënten vaak aan hun lot overliet op menselijk vlak. Ivo was bijzonder begaan met zijn patiënten.” Eerder op de namiddag kwam ook de dochter van één van de mogelijke slachtoffers aan het woord. Rosina Tonka stierf in 1992 in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen. “Ze is gestorven aan levercirrose, dokter Van Den Bossche had al gezegd dat ze het niet meer zou halen. Meneer Poppe is de enige persoon die werkelijk uitgelegd heeft wat mijn moeder had. Daar ben ik hem heel dankbaar voor”, aldus Christa Duroo. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de beschuldigde de hand had in de dood van Rosina Tonka. “Mijn zus was aanwezig, ze is in haar armen overleden.”