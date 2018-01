Bevrijdingstunnel afgesloten na ongeval met 4 vrachtwagens en 6 auto's, Liefkenshoektunnel vrijgemaakt

Antwerpen - Op de A12 richting Brussel zijn ter hoogte van de Bevrijdingstunnel vier vrachtwagens en zes auto's op elkaar gebotst. De tunnel is volledig afgesloten. Ook de Liefkenshoektunnel richting Gent was een tijdlang afgesloten door een incident.

In Antwerpen is de Bevrijdingstunnel tussen de Antwerpse ring en de A12 maandagavond volledig afgesloten richting Brussel na een kettingbotsing. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er is sprake van enkele lichtgewonden en de meeste voertuigen moeten worden getakeld. De hinder zal allicht nog de hele avondspits aanslepen.

In totaal raakten vier vrachtwagens en een zestal personenwagens bij de aanrijding betrokken. Aangezien de tunnel volledig versperd is, moet het verkeer dat richting A12 wil de Antwerpse ring verlaten aan afrit 5a (Het Zuid) om vervolgens via de Kolonel Silvertopstraat en de Generaal Armstrongweg de A12 op te rijden. Over langere afstand richting Brussel is de E19 een beter alternatief.

De Liefkenshoektunnel is maandagavond omstreeks 19 uur opnieuw vrijgegeven in beide richtingen. Rookontwikkeling in de tunnelkoker richting Gent bleek afkomstig van een defecte vrachtwagen in de tunnelkoker richting Nederland. Intussen is het euvel verholpen en moet het havenverkeer dus niet langer omrijden via de R1 en de Kennedytunnel.