De transfercarrousel nadert ontknoping: verrassend vertrek Ibrahimovic, wat met Batshuayi?

Woensdag sluit de transfermarkt definitief, maar traditioneel schieten de topclubs last minute nog in actie en halen ze nog snel wat versterkingen. Zlatan Ibrahimovic zou van Mourinho mogen vertrekken naar LA Galaxy. Daniel Sturridge is dan weer op weg naar West Brom. Michy Batshuayi zou ook nog steeds kunnen vertrekken bij Chelsea, omdat The Blues Edin Dzeko van AS Roma willen binnenhalen.

Michy Batshuayi

Vertrekt Batshuayi nog op het laatste moment bij Chelsea? De Blues willen nog steeds Edin Dzeko binnenhalen van AS Roma. Maar Roma zou de onderhandelingen rond Dzeko stop hebben gezet, omdat ze hun spits willen houden. Roma wilt wel nog hun Braziliaanse linksachter Emerson Palmieri willen verkopen aan de Blues voor een bedrag rond de 24 miljoen euro, dat meldt Football Italia.

Foto: Photo News

Onze Rode Duivel doet het ook goed de jongste weken bij Chelsea en als de komst van Dzeko uitblijft zal Chelsea-coach Conte zijn tweede spits in de pikorde vermoedelijk niet meer laten vertrekken. De Italiaanse coach van de Blues liet ook verstaan dit weekend dat hij Batshuayi liever houdt, aangezien hij niet dik in de spitsen zit. Onze landgenoot kan bij groen licht op uitleenbasis vertrekken naar Sevilla. Ook Dortmund, dat op het punt staat Aubameyang te verkopen aan Arsenal,wil Batshuayi graag binnenhalen.

Zlatan Ibrahimovic en Marouane Fellaini

Zlatan zou openstaan voor een vertrek naar de MLS, meer bepaald naar LA Galaxy. De Zweedse spits zit in zijn laatste contractjaar bij Manchester United en is momenteel nog niet helemaal wedstrijdfit na zijn kruisbandblessure. Hij startte dit seizoen ook nog maar twee matchen voor United. Mourinho liet weten Zlatan niet te zullen hinderen, indien hij aanstuurt op een vertrek.

Verder gaf de Portugese manager van United mee dat hij Rode Duivel Marouane Fellaini, wiens contract ook afloopt deze zomer, graag wil houden. Fellaini wordt gelinkt met een transfer naar China, maar Mourinho is zeer tevreden over de prestaties van onze landgenoot en ziet hem liever niet vertrekken op het einde van het seizoen. Een contractverlenging hoort dus zeker bij de mogelijkheden.

Daniel Sturridge

De Engelse spits van Liverpool is op een zijspoor geraakt en krijgt nog weinig speelkansen van manager Jürgen Klopp. Sturridge was gegeerd door een handvol clubs, zoals Inter Milaan, Sevilla en Newcastle. West Bromwich Albion is echter de club die Sturridge weet te strikken. De Engelse spits wordt volgens Sky Sports uitgeleend aan West Brom en de deal zou binnen de 24 uur rond zijn.

Foto: Photo News

Andere geruchten

Graziano Pelle wordt gelinkt met een terugkeer naar de Premier League, de Italiaanse spits speelt momenteel in China bij Shandong Lundeng. West Ham zou de Italiaan graag halen.

Manchester City zou op het punt staan de transfer van Aymeric Laporte van Athletic Bilbao af te ronden, De Franse verdediger zou voor een bedrag van zo’n 65 miljoen euro overkomen naar de leider in de Premier League.

Real Betis dringt aan voor Dortmund-verdediger Marc Bartra. De voormalige Barcelona verdediger , geniet ook interesse van Manchester United.