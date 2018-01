David Beckham richt na lang wachten nieuwe ploeg op in Amerika: “Droom die uitkomt”

De Major League Soccer, de Amerikaanse hoogste voetbalklasse, krijgt er een nieuwe ploeg bij. David Beckham, die deel uitmaakt van een groep investeerders, krijgt namelijk groen licht om in Miami een ploeg uit te bouwen. Het project zit al sinds 2014 in de pijplijn, maar is nu eindelijk definitief goedgekeurd. Beckham spreekt van een “droom die uitkomt”.

“Ik kijk ernaar uit om dit fantastische team naar deze geweldige stad te brengen. Het is een ongelooflijke reis geweest”, aldus Beckham. “Ik beloof jullie dat het team dat wij in competitie brengen het beste team zal zijn.”

“Welkom in de Major League Soccer”, richt Don Garber, de grote baas van de MLS, zich in een persbericht tot de voormalige sterspeler van Manchester United en Real Madrid. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer Beckhams team zal aantreden in de MLS, dat momenteel 23 teams telt. Aan ESPN vertelde Beckham dat hij hoopt in 2020 de ploeg op te starten. “We weten dat de juiste personen de touwtjes in handen hebben. Het moment is gekomen voor Miami om een belangrijke stad in de MLS te worden”, aldus Don Garber.

David Beckham tekende in 2007 een contract bij LA Galaxy, toen al liet hij in zijn contract opnemen dat hij een nieuwe ploeg mocht opstarten. Beckham kondigde zijn Miami-project voor het eerst aan in 2014. Beckham begint aan dit avontuur samen met de zakenman Marcelo Claure en de impresario Simon Fuller. Laatstgenoemde lanceerde de Spice Girls, de voormalige meidengroep van Beckhams vrouw Victoria.