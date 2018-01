Onderzoekers beweren de code van mysterieus 600 jaar oud manuscript te hebben gekraakt

Het Voynichmanuscript, een mysterieus handschrift uit de vijftiende eeuw, was zowat de heilige graal voor cryptografen. Professionele codekrakers - zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog - hebben er decennialang hun tanden op stukgebeten. Niemand wist wat het handschrift betekende. Tot nu. Canadese wetenschappers beweren dat ze - met behulp van artificiële intelligentie - de code eindelijk hebben gekraakt.

Het Voynichmanuscript bestaat uit 240 bladen perkament en is omhuld met mysteries. Niemand weet wie het geschreven heeft, niemand weet zelfs exact wanneer het geschreven werd. Ergens in de vijftiende eeuw, meer is niet bekend. Het manuscript staat wel vol met handgeschreven tekst en illustraties van planten, astronomische observaties en naakte figuren.

Sinds de herontdekking in de negentiende eeuw proberen cryptografen de tekst te ontcijferen, maar tot dusver was dat zonder resultaat. Zelfs pogingen van de beroemde codekrakers uit de Tweede Wereldoorlog leverden niets op.

Foto: Š World History Archive/Ann Rona

Nu is er wel een doorbraak. Wetenschappers van de Universiteit van Alberta hebben met behulp van artificiële intelligentie de taal van de code weten te achterhalen. Ze gebruikten de tekst van de universele verklaring van de rechten van de mens in 380 talen om de algoritmes in hun computersysteem te ‘trainen’. “Het programma duidde uiteindelijk het Hebreeuws aan als meest waarschijnlijke taal”, aldus hoofdonderzoeker Greg Kondrak. “Dat was verrassend. Maar de taal vaststellen was pas de eerste stap, de volgende is alles te ontcijferen.”

Volgens de wetenschappers werd het manuscript opgemaakt uit alfagrammen, waarbij de letters van een woord in de alfabetische volgorde worden geplaatst. Een theorie die in het verleden ook al werd geopperd. Kondrak en zijn doctoraatsstudent Bradley Hauer hebben intussen al heel wat woorden kunnen ontcijferen, zo melden ze in het vakblad Transactions of the Association of Computational Linguistics. “80 procent van de woorden staan in het Hebreeuwse woordenboek, maar we wisten niet of ze samen wel steek hielden.”

De wetenschappers contacteerden vervolgens de van origine Hebreeuws sprekende computerwetenschapper Moshe Koppel. “Volgens hem vormden de woorden ook geen coherente zin in het Hebreeuws. Maar na wat spellingsfouten aangepast te hebben, konden we het nog omzetten naar het Engels”, zegt Kondrak. “De zin betekende iets als ze maakte aanbevelingen bij de priester, de man van het huis en mij en bevolking. Een vreemde zin om een manuscript mee te beginnen, maar het houdt toch al wat steek.”

De wetenschappers werken nu samen met historici gespecialiseerd in het oud-Hebreeuws om de tekst verder te vertalen.