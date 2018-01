Bandé doet dan toch het seizoen uit bij KV Mechelen: “We hebben hem nodig in de strijd om het behoud”

De Nederlandse topclub Ajax trok eerder deze winter de geldbuidel al open voor Hassane Bandé, het goudhaantje van KV Mechelen, maar Bandé zou het seizoen wel in eerste instantie uitdoen bij KVM. De laatste weken veranderde Ajax echter van gedacht en wilde het de jonge Burkinees alsnog deze winter naar Amsterdam halen. KV Mechelen besliste echter na een gesprek met Bandé dat hij in Mechelen blijft tot eind dit seizoen. “We hebben hem nodig in de strijd om het behoud”, klinkt het.

“Hassane is KVM dankbaar voor de kansen en is nog steeds uiterst gemotiveerd om Malinwa mee in eerste klasse te houden. Ook al laten sommige media het tegendeel uitschijnen”, zo zegt voorzitter Johan Timmermans.

“Hij is en blijft een uitzonderlijk talent dat wij niet in volle eindstrijd van de competitie laten vertrekken. Wij appreciëren ten zeerste de houding van Hassane, die op 19-jarige leeftijd er zelf voor kiest om KVM te helpen. Niemand kan garanderen dat hij één, twee of geen doelpunten zal maken. Daar zal het voetbalgeluk over beslissen. Maar dat hij zijn uiterste best zal doen, daar zijn we zeker van.”